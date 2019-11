EURO 2020 QUALIFICAZIONI RISULTATI / In campo il Gruppo H per l'ultima giornata delle Qualificazioni ad Euro 2020. Tutto già deciso nel raggruppamento, con Francia e Turchia che avevano staccato giovedì il pass per la fase finale della rassegna continentale. La selezione di Deschamps così come i turchi non hanno tradito le attese neanche questa sera, imponendosi rispettivamente nelle trasferte contro Albania e Andorra.

Euro 2020, Francia e Turchia chiudono in bellezza

Di fronte alla squadra del Ct Reja, i vice-campioni d'Europa non hanno fatto sconti archiviando la pratica già nel primo tempo. Al guizzo di Tolisso che ha aperto le marcature ad inizio gara, ha fatto seguito la zampata di Griezmann con la stella del Barcellona al 30° sigillo in nazionale. I campioni del mondo chiudono in vetta davanti la Turchia, che ha regolato la modesta Andorra grazie alla doppietta di Unal.

Qualificazioni Euro 2020, risultati e classifica finale del Gruppo H

Vincente infine anche l': 2-1 sul campo della, a segno Bjarnason e Sigurdsoon.

Albania-Francia 0-2

9' Tolisso; 30' Griezmann

Andorra-Turchia 0-2

17' e 21' rig. Unal

Moldavia-Islanda 1-2

17' Bjarnason; 56' Milinceanu (M); 65' Sigurdsoon

Classifica finale: *Francia 25 punti; *Turchia 23; Islanda 19; Albania 13; Andorra 4; Moldavia 3. *Qualificate ad Euro 2020

