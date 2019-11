CALCIOMERCATO MILAN RICARDO RODRIGUEZ / L'acquisto migliore dell'estate di calciomercato Milan è senza dubbio Theo Hernandez. Lo spagnolo ex Real Madrid dopo un periodo di ambientamento ha conquistato tutti diventando un fattore determinante nello scacchiere rossonero ed il titolare della corsia mancina. A subirne le conseguenze, inevitabilmente, lo svizzero Ricardo Rodriguez che dopo le prime quattro apparizioni stagionali è sparito dal campo finendo fortemente in discussione. Per restare aggiornato con tutte le news legate al calciomercato CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, Ricardo Rodriguez a rischio taglio

Lo svizzero non è più un elemento imprescindibile, anzi. Voci sempre più insistenti lo danno nella lista dei possibili partenti addirittura già a gennaio. Il ritorno in Bundesliga è un'ipotesi percorribile, viste le pretendenti che non lo perdono di vista.

La dirigenza rossonera, dal canto suo, spera di riuscire ad incassare almeno 10 milioni di euro dalla sua partenza.

Milan, l'agente di Ricardo Rodriguez contro le critiche

Intanto i tifosi rossoneri sembrano aver già voltato pagina. Sui social il laterale svizzero è stato preso di mira con diversi insulti e critiche ai quali ha voluto rispondere Gianluca Di Domenico, agente di Rodriguez: "Un grande uomo e un grande campione! Chi ti conosce ti rispetta, non ti curare di chi non ti rispetta senza conoscerti. Le statistiche parlano per te: 40 gol in carriera, due Mondiali, un Europeo, 70 partite con la nazionale, presenze in Champions-League ed Europa-League. In Germania quasi 150 gare di Bundesliga, nel Milan sei sempre stato un vero professionista a disposizione della squadra, mai una virgola fuori luogo! Non meriti nessun insulto, perché sei sempre stato corretto e hai dato sempre tutto per il Milan!!" ha commentato il procuratore sotto l'ultimo post Instagram del laterale milanista.

