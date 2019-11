CALCIOMERCATO JUVENTUS TERZINO EMERSON / Trema la Juventus dopo il nuovo infortunio in Nazionale che ha colpito la squadra bianconera. Oltre a Pjanic, ko nella sfida di venerdì tra Bosnia e Italia, scatta l'allarme a Torino anche per le condizioni di Alex Sandro. Il mancino brasiliano è alle prese con un problema all'adduttore della coscia rimediato nell'amichevole di lusso contro l'Argentina. Situazione da monitorare, con l'ex Porto che rischia di saltare le prossime gare dell'undici allenato da Maurizio Sarri ad iniziare dall'anticipo di sabato prossimo di Bergamo con l'Atalanta.

Non il primo ko nel reparto per la Juventus, già alle prese nelle scorse settimane con i guai fisici di De Sciglio e Danilo. Con lo stesso Alex Sandro, inoltre, che nelle passate stagioni è stato vittima con frequenza di infortuni muscolari. Un ulteriore segnale che potrebbe spingere la dirigenza della Continassa sul mercato a gennaio per rinforzare e completare una zona di campo spesso a corto di uomini.

Calciomercato Juventus: Emerson il preferito, occasione Meunier

Sarri, infatti, ha spostato (con egregi risultati) ormai stabilmentenella posizione di terzino destro e in alcune circostanze ha anche arretratosulla sinistra nella linea a quattro difensiva.

La finestra invernale può così essere l'occasione per un nuovo innesto sulle corsie esterne, con Emerson Palmieri del Chelsea che resta l'obiettivo in cima alla lista di Paratici e Sarri. Complicato però strappare l'ex Roma già a gennaio ai 'Blues', con l'assalto dei campioni d'Italia che potrebbe essere così rimandato in estate. Un altro nome caldo nei pensieri della 'Vecchia Signora' è Meunier, in uscita dal PSG con i parigini interessati invece a De Sciglio in casa bianconera.

Calciomercato Juventus, da Florenzi e Pellegrini: le altre ipotesi

Un'occasione di mercato può essere rappresentata inoltre da Florenzi, fuori dai piani di Fonseca alla Roma e a caccia di continuità anche in vista dei prossimi Europei. Non è da scartare anche un ritorno anticipato di Luca Pellegrini, ceduto ad agosto in prestito al Cagliari e che ben si sta comportando con la maglia della formazione sarda. Difficile, infine, un eventuale assalto ad inizio 2020 per Grimaldo, da tempo sul taccuino di Paratici ma con il Benfica che chiede almeno 30 milioni di euro per il cartellino dello spagnolo.

