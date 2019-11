CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA CHONG / Manchester non è mai stata così vicina a Torino. L'asse tra Juventus e United è rovente con tanti nomi in ballo e possibili operazioni che finiranno per infiammare le prossime settimane di calciomercato. Il nome grosso è quello di Paul Pogba, sogno ricorrente dei dirigenti e tifosi juventini che sperano nel grande ritorno. Un assist potrebbe arrivare da Cristiano Ronaldo che starebbe spingendo per l'arrivo di Pogba, ma l'operazione si preannuncia molto costosa e nonostante la volontà del francese di lasciare la Premier l'ipotesi di sbarcare nuovamente in bianconero non è semplice. Soprattutto per la concorrenza del Real Madrid che può sfruttare la carta Bale per tentare i 'Red Devils'. Per restare aggiornato con tutte le news legate al calciomercato CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Chong il 'nuovo Pogba'? Contromossa Manchester United

Da Pogba al 'nuovo Pogba'. I bianconeri, sulla scia di quanto fatto con il francese, fiuta infatti un possibile nuovo affare a parametro zero con il talento classe '99 Tahith Chong in scadenza a fine stagione.

Nelle ultime ore però dall'Inghilterra rimbalza una cattiva notizia per la Juventus. Secondo quanto riferisce il tabloid 'Metro' infatti, in settimana gli agenti del gioiellino olandese sarebbero attesi in settimana a Manchester per incontrare i vertici dei 'Red Devils' e avviare i discorsi per il rinnovo del contratto, con un fondo di ottimismo che fa sperare in un accordo in tempi rapidi.

Calciomercato Juvents, da Mandzukic a Demiral: mirino United sui bianconeri

Sul fronte inverso invece, lo United in casa bianconera monitora diversi nomi e non esclude un assalto a gennaio per rinforzare la rosa di Solskjaer che ha bisogno di tasselli in più reparti. Il nome più caldo è quello di Mario Mandzukic, mentre per la difesa Demiral avrebbe scavalcato Rugani, ma sul turco ci sono anche altre società. Attenzione poi alla posizione di Emre Can.

