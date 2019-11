Everton, non chiamatelo 'bad boy': lo sfogo di Kean su Instagram

EVERTON KEAN / Quello di Moise Kean è uno dei nomi più caldi del momento. Lasciata la Juventus per tentare l'avventura in Premier League, il giovanissimo attaccante italiano non sta trovando molto spazio finendo per perdere il posto in Nazionale con la retrocessione in Under 21. Il tutto accompagnato da quella etichetta di 'bad boy' che proprio non digerisce. Su Instagram, quindi, lo stesso Kean oggi ha voluto alzare la voce con un post secco nelle sue stories: "Non parlate della mia vita quando la vostra non è di esempio. Io non temo i momenti difficili, il meglio viene da lì.

Grazie".

Calciomercato, Kean e il possibile ritorno in Italia

Un solo assist e zero gol per Kean con i 'Toffees' in 407' totali spalmati su 11 presenze tra tutte le competizioni. Non un ruolino di marcia invidiabile, che ha acceso numerose voci di calciomercato. Soprattutto in Serie A. Quello di Kean sarebbe infatti il nome in cima alla lista dei desideri della Roma, ma attenzione anche alle voci su Milan e Napoli che viste potenzialità ed età del calciatore fiutano la grande occasione.

