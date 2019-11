CALCIOMERCATO CHELSEA REAL MADRID HUDSON-ODOI / Doveva essere la stagione della consacrazione per Hudson-Odoi dopo i tanti problemi della passata annata tra minutaggio scarso sotto i dettami di Sarri e i problemi fisici d'ordinanza. Per ora però il 2019/20 del talentino britannico non ha rispecchiato le aspettative della vigilia con appena 2 reti tra tutte le competizioni ed un ruolo nello scacchiere tattico di Lampard non sempre centralissimo.

Ecco quindi che non va esclusa l'ipotesi di un clamoroso addio nonostante l'ultimo pesante rinnovo estivo. Per le ultime notizie sulla Serie A e non solo---> clicca qui!

Calciomercato Chelsea, Real Madrid su Hudson-Odoi

Prima del faraonico rinnovo con il Chelsea, Hudson-Odoi era stato ricercato anche da Juventus e soprattutto Bayern Monaco, mentre ora sarebbe finito nel mirino del Real Madrid. A confermarlo 'eldesmarque' che ha sottolineato come il potentissimo club iberico abbia preso in considerazione il giovanissimo inglese dei 'Blues' con tanto di offerta considerevole pronta per la prossima estate. Gli spagnoli sono sempre attentissimi ai maggiori talenti in giro per il mondo e l'eventuale arrivo di Hudson-Odoi potrebbe naturalmente far presagire ad eventuali addii di altri attaccanti in rosa, magari anche in ottica Serie A.

In uscita dal Chelsea invece oltre al giovane inglese anche Olivier Giroud, ormai da tempo accostato con forza anche all'Inter.

