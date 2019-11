CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA PSG / Sembrava dover partire in estate in quanto non più centrale nel progetto della Juventus e invece Paulo Dybala ha saputo aspettare il suo momento, approfittando al 100% delle occasioni via via concessegli da un Sarri sempre più convinto di aver fatto la scelta giusta a puntare sull'ex Palermo. Il fantasista argentino ha infatti riconquistato proprio tutti dopo un primo mese di rodaggio, arrivando ora alla sosta per le nazionali tra gli uomini più in forma della truppa bianconera. Una grande rinascita per il classe 1993 che così facendo sembra aver attirato nuovamente le mire dei top club esteri in ottica mercato. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Calciomercato Juventus, occhi del PSG su Dybala

Secondo quanto sottolineato da 'mercato365' il Paris Saint Germain sarebbe ancora sulle tracce di Paulo Dybala. Il club transalpino, dopo l'accostamento dell'ultima estate, continua a seguire l'ex fantasista del Palermo che è quindi ancora sul taccuino attento di Leonardo per il prossimo futuro. Ad alimentare il tutto ci sarebbero anche i probabili addii di Edinson Cavani e Neymar che a fine stagione dovrebbero per motivi diversi lasciare il PSG creando dunque un vuoto di 'potere' in attacco.

Oggi però Dybala si sta affermando come una pedina importante per Sarri anche se rimane comunque nel mirino delle big di Premier e Liga oltre che dei parigini, che al momento appaiono i più interessati.

Calciomercato Juventus, ipotesi rinnovo per Dybala

Dybala ha il contratto in scadenza 2022 con i bianconeri e dopo essere rimasto alla Juve la scorsa estate, nonostante le avance di Manchester United e Tottenham, sarebbe addirittura pronto all'ipotesi rinnovo. L'argentino potrebbe essere ulteriormente blindato dalla dirigenza piemontese per allontanare una volta per tutte le sirene estere.

