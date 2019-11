CALCIOMERCATO GENOA BEN ARFA TANKOVIC KOUAME / Stagione fin qui molto complicata per il Genoa ora guidato in panchina da Thiago Motta, chiamato da Preziosi in sostituzione di Andreazzoli per tirarsi definitivamente fuori dalla zona calda della classifica. L'inizio era stato promettente ma poi anche l'effetto del cambio di guida tecnica si è ben presto esaurito lasciando spazio a sconfitte e preoccupazioni. A complicare ulteriormente le cose anche l'infortunio di Kouame che ha di fatto privato l'allenatore italo-brasiliano del calciatore di maggior talento in zona offensiva.

Ecco quindi che i rossoblù sarebbero pronti a tornare sul mercato.

Calciomercato Genoa, Tankovic e Ben Arfa nel mirino

Stando a quanto riportato da 'Sky Sport' il club di Preziosi ha già messo nel mirino lo svedese Tankovic, classe 1995 in forza all'Hammarby. Una trattativa che sarebbe già in fase di chiusura per il prossimo gennaio ma potrebbe non bastare. Il Genoa infatti sta valutando l'ipotesi di metter mano sin da subito al calciomercato degli svincolati per sopperire al lungo stop di Kouame. Tra i calciatori disponibili spicca il nome di Hatem Ben Arfa, compagno parigino dello stesso Thiago Motta ed ancora a caccia di una nuova sistemazione. Proprio la presenza dell'ex PSG e il KO dell'attaccante 23enne stanno facendo riflettere il club rossoblù che sta passando al vaglio l'ipotesi di tesserare il 32enne transalpino.

