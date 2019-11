MILAN JUVE FEMMINILE / Il Milan acciuffa il pari contro la Juve allo scadere grazie ad una rete di Vitale. Visibilmente soddisfatto mister Ganz al termine del match in zona mista: “Nel secondo tempo la squadra si è messa in carreggiata. È stata una bella partita ma le due squadre avrebbero meritato un campo diverso. Su un altro campo avremmo visto una grande partita. Ancora oggi abbiamo recuperato il risultato, questo significa che le ragazze hanno carattere. Abbiamo giocato a viso aperto e alla fine il risultato ci ha premiato.

Primo gol Vitale? Il mio gioco è questo, porta a segnare tante atlete, voglio che si buttino in aerea, che la riempiano. Lady Andrade? Deve capire che è un campionato diverso, oggi ha fatto passi avanti ma deve crescere e correre di più. Oggi ha giocato su un campo difficile, lei è molto tecnica ma si è messa a disposizione e a lavorato anche in fase di non possesso. Voglio ricordare che abbiamo giocato alla pari con la Juve e questo è un bel segnale”.

