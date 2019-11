MILAN JUVE FEMMINILE / Pari spettacolo al Brianteo tra Milan e Juventus femminile. Bianconere riprese per ben due volte, l’ultima allo scadere dalla Vitale. Visibilmente delusa la Guarino al termine del match in zona mista: "Complimenti alle mie ragazze anche per come hanno risposto ad un campo difficile.

Dispiace per come abbiamo preso il gol. Il pareggio penso sia il risultato più giusto. È stata una settimana difficile ma non possiamo avere degli alibi, bisogna sapersi adattare anche in campi così difficili. Vittoria finale? Il Milan è una squadra forte ma ci sono anche Fiorentina e Roma. Lo sapevamo fin da inizio stagione che non sarebbe stato facileù".

GUARDA IL VIDEO: