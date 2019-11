JUVENTUS PORTOGALLO LUSSEMBURGO CRISTIANO RONALDO GOL / Ancora un gol per Cristiano Ronaldo. Oggi pomeriggio, nella gara di qualificazione agli Europei 2020, l'esperto fuoriclasse ha disputato l'intero match contro il Lussembrugo, finito 2 a 0 in favore del suo Portogallo, segnando la rete numero 99 con la Nazionale. Un risultato che ha permesso alla sua squadra di approdare ufficialmente al torneo calcistico della prossima estate, nel quale sarà quindi tra i campioni più attesi. Nel frattempo, però, lo attende la Juventus, negli scorsi giorni in ansia per i fastidi del suo ginocchio, che invece sembra essere in perfetta forma, come dimostrano le quattro reti nelle ultime due gare (una oggi e tre contro la Lituania): clicca qui per restare aggiornato.

Juventus, Cristiano Ronaldo in gol col Portogallo: scoppia la reazione

Le prestazioni di Cristiano Ronaldo, tra Juventus e Nazionale, hanno sempre grande risalto in campo internazionale. Così, anche oggi, subito dopo la sua rete giunta al minuto 86, non sono mancati i commenti degli appassionat: sui social, alcuni hanno puntato il dito contro Maurizio Sarri, reo, secondo alcuni, di non essere ancora riuscito a sfruttare al meglio le qualità del portoghese; altri hanno invece mostrato preoccupazione per il minutaggio concessogli in Nazionale, mentre la maggior parte dei suoi sostenitori lo ha esaltato con forza richiamando in causa l'eterno duello contro Messi.

Calciomercato.it ha raccolto alcuni tweet significativi.

Juventus, caso Cristiano Ronaldo: le polemiche dopo il Milan

I giorni che hanno preceduto gli impegni di Ronaldo con la sua Nazionale sono stati caratterizzati da critiche e polemiche. Il portoghese è finito nel mirino dei tifosi per la plateale uscita di campo durante Juventus-Milan, match poi vinto grazie a una rete di Paulo Dybala, entrato proprio al posto del portoghese. Successivamente, infine, lo stesso Ronaldo ha smentito Sarri, affermando di sentirsi "non bene, ma molto bene".

Juventus, Cristiano Ronaldo show col Portogallo: ora la Serie A

Come già accennato, le ultime due uscite del campione fanno ben sperare la Juventus, che attende la sua replica anche nelle prossime sfide di Serie A e Champions League. Tra gol, assist e giocate decisive, Cristiano Ronaldo dovrà quindi confermare anche in bianconero il suo stato di salute.

