QUALIFICAZIONI EURO 2020 LUSSEMBURGO PORTOGALLO RONALDO / Vince ancora il Portogallo dopo il 6-0 inflitto in settimana alla malcapitata Lituania. Quest'oggi i lusitani guidati dal solito Cristiano Ronaldo hanno avuto la meglio in trasferta per 2-0 del Lussemburgo strappando così ufficialmente il pass per la fase finale di EURO 2020 e chiudendo così una pratica qualificazione che si era leggermente complicata vista la concorrenza agguerrita della Serbia.

Una rete per tempo bastano ad avere ragione degli avversari con Brunoprima e lo stessopoi ad aprire e chiudere il conto per la felicità del popolo lusitano che approfitta anche del mezzo passo falso dei serbi incapaci di andare oltre un pari per 2-2 contro l'Ucraina.

Lussemburgo-Portogallo, il tabellino della sfida

Lussemburgo-Portogallo 0-2

Lussemburgo (4-1-4-1): Moris; Jans, Chanot, L.Gerson, Carlson; Skenderovic; V.Thill (82' Joachim), Turpel (59’ O.Thill), Barreiro (74’ Sinani), G.Rodrigues; Deville. Ct: Luc Holtz

Portogallo (4-2-3-1): Rui Patricio; Ricardo Pereira, José Fonte, Rúben Dias, Raphaël Guerreiro; Bernardo Silva, Danilo Pereira, Pizzi (62’ João Moutinho); Bruno Fernandes (90’ Rúben Neves), André Silva (71’ Diogo Jota), Cristiano Ronaldo. Ct: Fernando Santos

Marcatori: 39’ Bruno Fernandes (P), 86’ Cristiano Ronaldo (P)

Arbitro: Jesús Gil Manzano (Spagna)

Ammoniti: 7’ Deville, 16’ Chanot, 70’ Bernardo Silva

Espulsi: nessuno

