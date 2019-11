ITALIA ROBERTO MANCINI CONFERENZA STAMPA / Alla vigilia della sfida in programma domani sera a Palermo tra Italia e Armenia, Roberto Mancini come di consueto si è presentato in conferenza stampa per presentare il match. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Ecco le sue parole: "Record? Non mi aspettavo le dieci vittoria ma la qualficazione ovviamente sì. L'obiettivo primario era quello di riportare i tifosi intorno alla Nazionale".

Il metodo di gioco: "Noi vogliamo sempre cercare di fare la partita. Rischiando, anche, e i giocatori lo hanno assimilato velocemente. Oramai il modo è questo, non ce ne sono altre. Con il Portogallo, non una squadretta, abbiamo dominato a Milano. Potevamo vincere tranquillamente. Vero che non c'era Ronaldo, ma era l'unico che mancava. La nostra mentalità è questa, poi nel calcio puoi anche perdere".

La formazione: "Siamo in alto mare, valuteremo oggi e domani.

Un po' di stanchezza c'è, faremo sicuramente dei cambi".

I punti di debolezza su cui lavorare: "Dobbiamo difendere bene, più chiusi e più rapidi, oppure rimanere più alti quando sei in vantaggio di uno o due gol".

L'importanza di Italia-Armenia: "Non c'è nulla in palio è vero ma è una partita dove dobbiamo migliorare, pure se non conta niente. Fare gol, difendere bene, gioco... sono tre cose importanti per una squadra forte".

Chiesa titolare: "Lui giocherà, è uno di quelli sicuri. Mi aspetto una grande prova, non solo da lui ma da chi non ha giocato venerdì. Devono dimostrare di meritare di essere qui. La prestazione poi non è mai singola, ma corale e con la squadra".

