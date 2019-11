Calciomercato Juventus, Demiral a gennaio: due big europee in azione

CALCIOMERCATO JUVENTUS DEMIRAL / Merih Demiral non ha praticamente avuto spazio in questo inizio di stagione della Juventus. Il difensore classe '98 è stato schierato in campo una sola volta da Maurizio Sarri, nel match vinto 2-1 sul Verona, che il turco ha disputato da titolare.

Davvero poco per un talento costato 18 milioni alla Vecchia Signora, che continua ad essere nel mirino di diverse big europee.

Calciomercato Juventus, super valutazione per Demiral

Secondo quanto svelato oggi dal 'Mirror', sia Arsenal che Manchester United sarebbero pronte a presentare un'offerta al club bianconero, che valuta l'ex sassuolo circa 40 milioni di euro. Entrambi i club vorrebbero acquistarlo a gennaio, visti i problemi delle rispettive retroguardie, ed hanno inviato degli osservatori per la sfida tra Turchia e Islanda di giovedì scorso.

