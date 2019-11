CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHO PSG MANCHESTER UNITED / Tutti pazzi per Jadon Sancho, esterno offensivo classe 2000, di proprietà del Borussia Dortmund che fin qui in stagione ha messo a referto 4 gol e ben 8 assist vincenti. Nonostante numeri di tutto rispetto il talento britannico non vive un momento eccezionale in maglia giallonera tra ritardi, scelte tecniche ed un malcontento crescente. Questo sentimeno appare in costante crescita esattamente come le estimatrici che sono pronte a presentarsi alla porta del BVB con assegni sempre più ricchi.

In Italia anche laavrebbe messo il suo nome nel mirino tra i papabili post-CR7 , ma è sull'asse Premier-PSG che sguazzano le concorrenti più agguerrite. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Calciomercato PSG, super offerta per Sancho

L'ultima estimatrice che si è aggiunta alla lista di pretendenti per Sancho è il Paris Saint Germain, che presto o tardi sarà chiamato a sostituire un Neymar voglioso di tornare in Liga. Come racconta il 'Sunday Express' i francesi economicamente sembrano essere in grado di portare concorrenza concreta al Manchester United proponendo magari quei 140 milioni di euro che servirebbero per strapparlo definitivamente al Borussia Dortmund. Una cifra monstre che i francesi potrebbero ricavare proprio dall'addio di Neymar in direzione Barcellona con l'incasso che potrebbe essere dirottato proprio sull'esterno inglese e magari sulla conferma di Mauro Icardi.

Calciomercato Juventus, Sancho tra i 'nuovi' CR7

Il futuro di Cristiano Ronaldo in casa bianconera potrebbe anche essere in bilico visti gli ultimi eventi, ecco perchè non è da escludere un suo possibile addio. In tal senso Sancho rietrerebbe in una folta lista di eventuali 'nuovi' CR7 per i piemontesi che nel caso dovrebbero però battere una concorrenza da paura con anche Liverpool e Real Madrid interessate al gioiello inglese oltre alle già citate Manchester United e PSG che dal canto loro sono pronte a mettere sul piatto oltre 100 milioni. Sancho appare quindi pronto a lasciare la Bundesliga, caccia alla nuova destinazione.

