Milan-Juventus femminile 2-2: Vitale riacciuffa le bianconere allo scadere!

MILAN JUVENTUS STASKOVA / Spettacolo al Brianteo di Monza dove si sono affrontate per la sesta giornata del campionato femminile Milan e Juventus. A vincere è stato lo spettacolo, in campo invece il match è terminato 2-2 con le rossonere che hanno trovato il pari nei secondi finali grazie ad un colpo di testa di Vitale.

Il primo tempo si era chiuso con le ragazze di Rita Guarino avanti 1-0 per un autorete della Fusetti, che nel tentativo di anticipare la Girelli ha messo il pallone nella sua porta. Nella ripresa il Milan parte forte e trova subito il pari con la Conc sugli sviluppi di una punizione.

Nei minuti finali succede di tutto: la Juve ritrova il vantaggio, approfittando di uno svarione difensivo dei rossoneri, con la Staskova, brava a battere Korenciova con un preciso destro; poi, come raccontato, il pari finale della Vitale che lascia inalterata la distanza in classifica tra le due squadre. Prima battuta d'arresto, però, per la Juve della Guarino.

Milan-Juventus 2-2

20' autogol Fusetti, 50' Conc (M), 80' Staskova, 93' Vitale (M)

Milan (4-3-3): 12 Korenciova; 33 Vitale, 4 Hovland, 6 Fusetti, 27 Tucceri; 11 Heroum (dall'85' 18 Zigic), 15 Jane, 17 Čonč; 7 Bergamaschi, 9 Giacinti, 16 Lady Andrade (dal 67' 22 Rinaldi ). All: Maurizio Ganz

JUVE (4-3-3): 1 Giuliani, 2 Hyyrynen, 3 Gama, 32 Sembrant, 13 Boattin; 14 Pedersen, 4 Galli, 7 Cernoia, 8 Rosucci (dal 66' 21 Caruso), 9 Aluko(dal 45' 17 Staskova), 10 Girelli. All.: Rita Guarino