Serie C, ancora una vergogna: Rieti-Reggina non si giocherà

RIETI REGGINA SERIE C / Ennesima vergogna per il calcio italiano, ancora in Serie C. dopo il 20-0 di Cuneo-Pro Piacenza vissuto a febbraio. A causa della sua precaria situazione economica, il Rieti per il match di oggi pomeriggio con la Reggina non poteva contare sulla sua Prima Squadra e sarebbe sceso in campo con la Berretti. I calciatori, infatti, sono in sciopero e la partita si sarebbe giocata a porte chiuse vista la mancanza finanche degli steward.

Il condizionale, però, è dovuto al fatto che la sfida non avrà affatto luogo.

LEGGI ANCHE ---> Tribunale Federale Nazionale, sanzioni pesanti per Cuneo e Pro Piacenza

Alla già grottesca situazione, si è aggiunto un problema nella distinta della formazione laziale: il tecnico Luciano Pezzotti, infatti, non aveva il titolo per allenare in Serie C, visto che è un UEFA B e la sua deroga di un mese è scaduta. L'arbitro, quindi, attesi i 45 minuti di rito, ha assegnato la vittoria a tavolino per i calabresi: 0-3 ed ennesima figuraccia per il nostro movimento.

