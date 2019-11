CALCIOMERCATO INTER NAPOLI SKRINIAR KOULIBALY MANCHESTER CITY / Il Manchester City di Pep Guardiola sembra una squadra leggermente involuta, soprattutto in Premier, rispetto a quella dello scorso anno. I 'Citizens' infatti hanno perso ulteriore terreno dal Liverpool di Klopp nella corsa al titolo dopo essere stati battuti 3-1 ad 'Anfield' prima della sosta. Ancora una macchia in una stagione non del tutto immacolata che vede soprattutto la fase difensiva della truppa di Guardiola avere qualche difficoltà in più rispetto al recente passato. Proprio da questo dato nasce la necessità del City di potenziare il proprio reparto arretrato, privo del più talentuoso Laporte per un brutto infortunio. In tal senso Guardiola gradirebbe quindi un difensore top per poter alzare il tasso tecnico dell'intera zona difensiva. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Inter e Napoli, Skriniar e Koulibaly fanno al caso di Guardiola

Secondo quanto riporta dal 'Mirror', il Manchester City è alla ricerca di un difensore centrale di alto livello come Kalidou Koulibaly o Milan Skriniar.

I due pilastri di Napoli ed Inter hanno infatti tutte le carte in regola per migliorare sensibilmente la linea arretrata di Guardiola. Il consiglio al club inglese arriva direttamente da Jason, ex nazionale irlandese e colonna del Liverpool dal 1995 al 1999, che a 'The Racing Post' ha ammesso: "Sono un grande fan di Kalidou Koulibaly del Napoli. Ma così come a me, piace anche a tanti altri e perciò costa molto. Forse Pep dovrebbe dare un occhio a uno come Milan Skriniar dell'Inter che sta ricevendo tanti elogi. Bisogna fare qualcosa perché ogni tifoso del City sa che la difesa non è abbastanza forte da poter restare competitiva per tutto l'inverno".

Potrebbe dunque essere proprio uno dei due pilastri di Inter e Napoli il prossimo colpo in difesa di un Manchester City da sempre spendaccione quando si tratta di rinforzare la difesa.

