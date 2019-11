Calciomercato Roma, il punto sui prestiti da Mancini a Smalling

CALCIOMERCATO ROMA PRESTITI / La Roma ha costruito gran parte della scorsa campagna acquisti estiva con la formula del prestito. Secondo l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', ci sono pochi dubbi sulla conferma di Gianluca Mancini e Jordan Veretout, prelevati da Atalanta e Fiorentina.

Per il difensore e il centrocampista, i capitolini dovanno sborsare, rispettivamente, 13 e 16 milioni di euro, mentre restano ancora da valutare le posizioni die di, entrambi alle prese con problemi fisici.

Calciomercato Roma, Petrachi cerca l'accordo per Smalling

Situazione simile per Henrik Mkhitaryan, che si è visto pochissimo a causa di diversi infortuni e con l'Arsenal non esiste un accordo sui passi da compiere l'estate prossima. Petrachi, invece, è già al lavoro per tenersi stretto Chris Smalling, autore finora di un'ottima stagione. Sul difensore inglese la Roma non vanta alcun diritto di riscatto, bisognerà quindi trattare col Manchester United, che secondo gli ultimi rumors chiederà circa 18 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo.

