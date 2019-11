CALCIOMERCATO INTER ZAKARIA XHAKA / In vista delle prossime finestre di calciomercato, l'intenzione della dirigenza dell'Inter è quella di puntellare il reparto di centrocampo. Uno dei nomi seguiti da Marotta e Ausilio è quello di Denis Zakaria, centrocampista svizzero classe 1996 che si sta mettendo in luce con il Borussia Monchengladbach. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A---> clicca qui!

Calciomercato Inter, l'Arsenal ci prova per Zakaria

Secondo quanto riportato dal 'Mirror', l'Arsenal è fortemente interessata a Zakaria.

Calciomercato Inter, da De Paul a Kulusevski: priorità centrocampo

Per arrivare al centrocampista i "Gunners" sarebbero pronti ad offrire Granit Il centrocampista ha perso la fascia da capitano e il rapporto con la tifoseria sembra ormai irreparabile. La dirigenza nerazzurra così potrebbe vedersi soffiar via due obiettivi in un colpo solo.

Sono diversi i giocatori monitorati dall'Inter a centrocampo. Il sogno numero uno resta Kulusevski, talento classe 2000 dell'Atalanta ma in prestito al Parma. La dirigenza nerazzurra è pronta a sbaragliare la concorrenza già a gennaio, ma Marotta deve fare i conti con la resistenza dei gialloblu. Occhi in casa Udinese con Rodrigo De Paul e Rolando Mandragora, visionato di recente dagli osservatori nerazzurri. Nel mirino rimangono sempre Rakitic, scaricato dal Barcellona, e Arturo Vidal, pallino di Antonio Conte.

