Juventus, pomeriggio speciale per Cristiano: il messaggio dei bianconeri

JUVENTUS MESSAGGIO CRISTIANO RONALDO / Pomeriggio speciale per Cristiano Ronaldo, che col Portogallo sfiderà il Lussemburgo con due obiettivi bene in mente. Con una vittoria, i lusitani conquisterebbero il pass per l'Europeo 2020 grazie al secondo posto alle spalle dell'Ucraina, che dipenderebbe però anche dal risultato di quest'ultima contro la Serbia, ancora in corsa. La stella bianconera ha segnato finora 98 reti in Nazionale ed è quindi a un passo dalla storica quota 100: la Juventus, attraverso i suoi profili social, ha inviato un messaggio al suo attaccante.

"Buona fortuna a Cristiano e al Portogallo per la partita di qualificazione a Euro 2020 contro Lussemburgo!" è apparso oggi sul profilo Twitter juventino, tweet al quale molti sostenitori del portoghese hanno risposto con pesanti critiche a Maurizio Sarri. La doppia sostituzione contro Lokomotiv e Milan è ancora al centro delle polemiche, soprattutto dopo la tripletta inflitta da CR7 alla Lituania.

