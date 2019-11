Calciomercato, la scelta di Rakitic: "Vuole la Juventus!"

CALCIOMERCATO JUVENTUS RAKITIC / Ivan Rakitic lascerà il Barcellona a gennaio. Il suo ruolo ormai assolutamente marginale nel progetto di Ernesto Valverde (che gli preferisce De Jong, Arthur, Sergi Roberto e anche Arturo Vidal) lo ha stancato (come ha reso pubblico in più occasioni) e, grazie al buon rapporto con la dirigenza blaugrana è convinto di riuscire a trovare una nuova avventura nelle prossime settimane, che gli consenta di avere spazio anche in vista dei prossimi Europei.

Calciomercato Inter e Milan, Rakitic spinge per la Juventus

In Italia, il croato è da tempo nel mirino delle big italiane, con Inter e Milan in testa. Ma anche la Juventus si è più volte interessata alla situazione dell’ex Siviglia, che dal canto suo avrebbe già scelto dove proseguire la sua carriera.

Secondo l’edizione odierna di ‘Sport’, infatti, la priorità di Rakitic è vestire la maglia della Vecchia Signora: il centrocampista non avrebbe intenzione di sbarcare in Premier League e sogna di lavorare nel club bianconero.

Calciomercato Juventus, Rakitic rifiuta la Premier League

Il problema sarebbe trovare un accordo con il Barcellona. Gli azulgrana hanno già rifiutato un’offerta di circa 15 milioni proveniente dall’Inghilterra e valutano il calciatore circa 35 milioni di euro. La Juve, secondo le fonti iberiche, sarebbe pronta a prelevarlo solo in prestito, a meno di cessioni impreviste in quel settore del campo. La certezza resta una: Rakitic vuole lasciare la Spagna… e giocare in Serie A.

