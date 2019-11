Milan-Juventus femminile, le formazioni UFFICIALI: Bonansea va in panchina

MILAN JUVENTUS FEMMINILE / Tutto confermato. Sara Gama ha smaltito i problemi al polpaccio e sarà al centro della difesa della Juventus femminile che sfiderà il Milan allo Stadio Brianteo, per il biga match valevole per la sesta giornata di campionato. Per le rossonere Lady Andrade ha vinto il ballotaggio con la Rinaldi.

Buone notizie per la, che dopo il lungo infortunio, siederà in panchina. Ecco le scelte di

FORMAZIONI UFFICIALI

JUVE (4-3-3): Giuliani, Hyyrynen, Gama, Sembrant, Boattin, Pedersen, Galli, Cernoia, Rosucci, Aluko, Girelli. All.: Rita Guarino

MILAN (4-3-3): Korenciova; Vitale, Hovland, Fusetti, Tucceri; Heroum, Jane, Čonč; Bergamaschi, Giacinti, (Lady Andrade). All: Maurizio Ganz