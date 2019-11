CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC BOLOGNA MINGARDI/ Zlatan Ibrahimovic potrebbe tornare a giocare in Serie A. Il centravanti svedese non calca i terreni di gioco del campionato italiano dal lontano 2012 quando, dopo aver perso lo scudetto con la maglia del Milan contro la prima Juventus di Antonio Conte, lasciò in quell'estate di calciomercato i rossoneri insieme a Thiago Silva, per approdare il PSG.

Intervistato ai microfoni di 'Radio Sportiva', anche Andrea Mingardi, cantate e tifoso del Bologna, ha detto la sua sul futuro di Zlatan Ibrahimovic: "Stiamo sperando tanto in un suo possibile arrivo. Non lo vedrei bene nè al Napoli, perché ci sarebbe un'elevata concorrenza, nè al Milan, i rossoneri hanno infatti intrapreso un nuovo progetto legato ai giovani. Bologna sarebbe quindi l'ideale, abbiamo anche avuto Anderson qui. Ibrahimovic ama essere idolatrato, in rossoblù sarebbe titolare e considerato il salvatore della patria".

