CALCIOMERCATO MILAN KESSIE MONACO / Il futuro di Franck Kessie al Milan sembra sempre più ai titoli di coda. Il centrocampista ivoriano sembra non rientrare nei piani di Stefano Pioli vista la mancata convocazione contro la Juventus e il posto perso in squadra ai danni di Krunic. In casa rossonera sono diversi i giocatori in esubero e che potrebbero partire a gennaio e Kessie è entrato a far parte di questa lista: il piano della dirigenza è quello di ricavare almeno 60 milioni di euro dalle varie cessioni per poter poi puntare a giocatori come Ibrahimovic e Demiral.

Calciomercato Milan, il Monaco non molla Kessie

Kessie sarebbe il giocatore più vicino all'uscita tra quelli in rosa. Le pretendenti, in questo senso, non mancano. Il Napoli lo starebbe seguendo come possibile rinforzo per gennaio, ma non si tratta dell'unico club di Serie A. Oltre ai partenopei c'è l'ipotesi Roma: non è infatti da escludere l'ipotesi di uno scambio con Florenzi.

Ma Kessie piace pure all'estero. Illo segue con interesse, ma stando a quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', anche ilsarebbe tornato in corsa. Il club del principato, che già aveva manifestato interesse ad agosto, potrebbe tornare alla carica per il giocatore ex

Calciomercato Milan, la richiesta per Kessie

25 milioni di euro. A tanto ammonta la richiesta del Milan per Franck Kessie. Il club rossonero vorrebbe ricavare almeno questa cifra dalla cessione del centrocampista ivoriano. Un tesoretto importante che il Milan potrebbe poi decidere di reinvestire. In caso di addio di Kessie, il club rossonero dovrebbe però cercare un nuovo centrocampista. In questo senso il sogno potrebbe essere Ivan Rakitic, scaricato dal Barcellona e su cui è vivo l'interesse anche di Inter, Juventus ed Atletico Madrid.

