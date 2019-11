CALCIOMERCATO NAPOLI LAZIO EDOUARD CRYSTAL PALACE / Uno dei nuovi talenti delle giovanili francesi si chiama Odsonne Edouard. Attaccante nato in Guyana Francese, sta facendo faville nel Celtic e, grazie alle ottime prestazioni anche in Europa League, si sta facendo conoscere al grande calcio. E sembrano essere davvero tanti i club in grado di apprezzare le sue qualità. Su Edouard ci sarebbe infatti un'asta internazionale, visto l'interessamento di squadre come Lione e Borussia Dortmund, ma anche di società italiane tra cui Napoli, Roma e Lazio. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Napoli e Roma, idea Edouard

L'attaccante transalpino Edouard, giustiziere della Lazio in Europa League, è da tempo nel mirino dei biancocelesti. La richiesta del Celtic è però elevata e sembra difficile che la società biancoceleste possa permettersi un simile acquisto a gennaio. Più facile che possano muoversi invece Roma e Napoli. I giallorossi sono in cerca di un attaccante che possa sostituire Dzeko: il francese non è uno dei primi nomi della lista, ma potrebbe comunque essere un'opzione.

Il Napoli invece è piuttosto coperto in attacco, ma gli infortuni di Milik eallarmano lo staff azzurro. In questo senso però il primo nome su cui investire sarebbe quello di Zlatan Ibrahimovic

Calciomercato Napoli e Roma, un ostacolo nella corsa a Edouard

Nella corsa ad Edouard ci sarebbero però alcuni club in vantaggio rispetto a Roma, Napoli e Lazio. Tra questi una nuova pretendente: il Crystal Palace. Lo riferisce il 'Sun', che sottolinea come le 'Eagles' avrebbero intenzione di offrire al Celtic 23 milioni di euro per il giocatore. Una cifra importante, ottenuta da una parte della vendita estiva di Wan-Bissaka al Manchester United e ancora non investita. Il club londinese cerca infatti un rinforzo offensivo visto che Benteke sta piuttosto deludendo e avrebbe individuato nel giocatore francese l'uomo giusto su cui puntare.

