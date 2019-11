Calciomercato Roma, da Mariano Diaz a Kean: nuovo bomber per Fonseca

CALCIOMERCATO ROMA KEAN MARIANO DIAZ / Cercarsi nuovo attaccante in casa Roma. I giallorossi nel prossimo calciomercato sono chiamati ad acquistare un calciatore che possa dare il cambio a Edin Dzeko. L'avventura di Kalinic nella Capitale - come sottolinea il Corriere dello Sport in edicola stamani - potrebbe essere già arrivata al capolinea. Il croato ex Milan potrebbe far ritorno all'Atletico Madrid per far spazio ad un nuovo arrivato. Petrachi sarà chiamato a prelevare un attaccante dando uno sguardo al bilancio: l'idea sarebbe infatti quella di acquistare un giocatore con la formula del prestito.

Il primo nome in cima alla lista dei desideri in casa Roma resta quello di Moise Kean. L'ex Juventus sta vivendo un periodo alquanto complicato con l'Everton e la possibilità di vederlo tornare in Italia con la formula del prestito è davvero reale. C'è però da trattare con gli inglesi che vorrebbero un riscatto obbligatorio. Non vanno scartate poi le piste che portano a Zlatan Ibrahimovic e Mertens ma c'è da fare i conti con un importante concorrenza

In Spagna, dove come accennato potrebbe far ritorno Kalinic se dovesse arrivare una nuova punta, resta vivo l'interesse da parte di Petrachi per MarianoDiaz. L'attaccante del Real Madrid continua ad essere ai margini del progetto e anche in questo l'idea è quella di poterlo portare nella Capitale italiana con la formula del prestito.

La Roma sta lavorando anche alle cessioni. L'obiettivo è far partire i calciatori che non rientrano nei piani di mister Fonseca. Il calciatore che difficilmente resterà a Roma è Juan Jesus. Il centrale piace in Italia ma anche all'estero. Situazione da monitorare anche quella legata a Perotti, che ha un contratto in scadenza nel 2021, e che potrebbe rinforzare la Sampdoria di Ranieri. Andrà infine risolta la matassa Florenzi, scivolato sempre più giù nelle gerarchie di Fonseca, e che a gennaio è pronto a salutare la Roma

