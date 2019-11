CALCIOMERCATO JUVENTUS MANCHESTER UNITED CHONG POGBA MANDZUKIC / Dopo Pogba, ancora... Pogba e non solo. Il centrocampista francese è il grande obiettivo di casa Juventus. Il club bianconero sogna da tempo un suo ritorno e si augura che il viaggio compiuto tanti anni fa da Manchester a Torino possa ripetersi. A spingere per un ritorno di Pogba ci sarebbe anche Cristiano Ronaldo. Il giocatore di origini guineane potrebbe salutare il Manchester United già a gennaio, ma il forte pressing del Real Madrid è un grosso ostacolo per la società piemontese. Gli spagnoli potrebbero infatti cercare di inserire nella trattativa addirittura Gareth Bale, che con Zidane non ha buon feeling e che tornerebbe volentieri in Premier League. Per restare aggiornato con tutte le news legate al calciomercato CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Chong il nuovo Pogba?

Ma in casa Manchester United la Juventus guarda non solo a Pogba, ma anche ad un'operazione simile a quella che aveva portato proprio il talento transalpino a Torino. Il nome, in questo caso, è quello di Tahith Chong, ala destra di piede sinistro, in grado di giocare anche a centrocampo. Mix di fisico e velocità, il giovane olandese di origini caraibiche è il nome a cui sta pensando da tempo la dirigenza bianconera, sempre vigile sui talenti di domani.

Chong, che non vede un grosso futuro per sé in maglia United, sarebbe pronto a lasciare l'Inghilterra e intraprendere una nuova avventura, come fece anni fa quando da Rotterdam abbandonò le giovanili delper accettare proporio la proposta dei 'Red Devils'. Lo riporta 'Tuttosport'.

LEGGI ANCHE ----> Calciomercato Juventus, non solo Chong: quanti nuovi Pogba per i bianconeri

Calciomercato Juventus, Mandzukic verso Manchester?

Se Chong potrebbe compiere il percorso da Manchester a Torino e lo stesso (anche se l'affare resta molto complicato) potrebbe fare Pogba, a fare il viaggio inverso potrebbe essere Mario Mandzukic. Le opzioni sul tavolo per il croato sembrano essere due: Premier League oppure Qatar, ma l'ipotesi inglese sembra essersi fatta man mano sempre meno calda. Di sicuro c'è che il futuro dell'attaccante in bianconero è ai titoli di coda: resterà da capire dove si accaserà il croato, ormai epurato in casa Juventus. Oltre a Mandzukic attenzione però anche ad altri nomi nel mirino degli inglesi, su tutti Emre Can, Rugani e Matuidi.

