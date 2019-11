CALCIOMERCATO MILAN JUVENTUS DEMIRAL DONNARUMMA / Un mercato a due facce per il Milan quello di gennaio: i rossoneri sono stretti dalla voglia di proseguire la linea verde, apprezzata da Elliott e Gazidis, e la necessità di dare maggior esperienza ad una squadra in evidente crisi di personalità. Così le settimane che separano dall'apertura del calciomercato di gennaio saranno volte ad una doppia pista: la prima è quella che porta a Demiral, centrale turco che alla Juventus non sta trovando spazio, e il possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Due affari che si intrecciano con altre trattative: quelle in uscita, fin da subito, per Kessie e Rodriguez, e in estate per Gianluigi Donnarumma. Affari tutti ancora da imbastire ma che potrebbero dar vita ad un intreccio che aprirebbe scenari economicamente e tecnicamente interessanti. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE --->Calciomercato Milan, affare Ibrahimovic: che cifre per lo svedese

Calciomercato Milan, Demiral dalla Juventus: paga Donnarumma?

Il nome più caldo è quello di Demiral, individuato dalla dirigenza rossonera come il profilo giusto per affiancare Romagnoli al centro della difesa. Il problema è rappresentato dai trenta milioni chiesti dalla Juventus per cederlo: come trovarli? Si potrebbe sfruttare l'interesse bianconero per Donnarumma ma sono i tempi a non coincidere: il turco servirebbe subito a Pioli, il portiere potrebbe sbarcare a Torino la prossima stagione.

Quindi serve fare cassa e il pensiero va ai due 'esuberi' big del Milan: Kessie, che piace in Premier e al Monaco, e Rodriguez, corteggiato in Bundesliga. Per il primo si punta a ricavare 25 milioni, per il secondo almeno 10: il totale fa 35, proprio quelli che servirebbero per dare l'assalto a Demiral.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Juventus, maxi offerta per Demiral: spuntano gli osservatori

Calciomercato Milan, l'esperienza di Ibrahimovic per il mal di gol

Poi c'è la pista che porta a Zlatan Ibrahimovic: in scadenza con i Los Angeles Galaxy, lo svedese ha annunciato il suo addio alla MLS e ora dovrà decidere cosa fare. In Serie A, si è fatto avanti il Napoli prima dell'ammutinamento, ma è il Bologna ad essere, al momento, in pole con i continui contatti tra Mihajlovic e l'attaccante. Il Milan spera di riuscire a superare la concorrenza per garantire a Pioli gol, esperienza e mentalità che al momento mancano alla squadra.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, 60 milioni dalle cessioni: il piano per Ibrahimovic (e non solo)

Calciomercato Juventus, assalto a Donnarumma: la strategia

Milan e Napoli, ESCLUSIVO Martina: "Donnarumma-Juve, perché no? Meret predestinato"