CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS RAKITIC MILAN / La decisione è presa e per Ivan Rakitic al Barcellona non c'è più spazio: lo lascia intendere anche il direttore sportivo blaugrana Erick Abidal in un'intervista a 'Sport' nella quale dà il via libera all'addio del centrocampista croato: "Rakitic sa che si tratta di una decisione sportiva che deve capire. E' stato avvisato". Frasi che di fatto aprono ancora di più all'ipotesi addio già a gennaio con almeno un poker di squadre interessate: in Italia il nome di Rakitic è stato accostato di recente al Milan, ma l'Inter e la Juventus lo seguono da tempo, così come l'Atletico Madrid che sarebbe pronto a spendere 40 milioni per portarlo alla corte di Simeone. Per restare aggiornato sulle trattative di calciomercato e le ultime news Clicca Qui!

Calciomercato Inter e Juventus, per Rakitic è il momento della decisione

Si aprono quindi settimane decisive per il croato con Inter e Juventus chiamate a decidere se dare l'assalto vero e proprio o lasciar passare l'occasione.

In particolare i nerazzurri per il centrocampo di Conte vorrebbero Vidal ma la preferenza del Barcellona va per la cessione di Rakitic . I bianconeri invece potrebbero sfruttare l'interesse blaugrana perper regalare aun altro centrocampista di qualità. Il tutto dovrà essere fatto battendo la concorrenza di Diego Simeone che è pronto a cogliere l'occasione per rinforzare la propria rosa.

Calciomercato Milan, la difficile idea Rakitic

Poi c'è il Milan che con Boban ha un canale privilegiato con i croati: il problema è rappresentato però dalle risorse economiche che richiederebbe un investimento del genere: c'è da fare i conti con le richieste del Barcellona e poi con l'ingaggio del calciatore, senza dimenticare che i rossoneri al momento sono fuori dall'Europa e potrebbero non riuscire a qualificarsi, classifica alla mano, neanche per la prossima stagione. Operazione quindi molto complicata, considerato anche la concorrenza di Atletico, Inter e Juventus: per Rakitic è il momento della verità.

