CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO POGBA / Stasera tocca di nuovo al campo, quello dal quale giovedì ha fatto partire un messaggio chiaro: Cristiano Ronaldo è in forma e non ha intenzione di abdicare. Tre gol per rispedire al mittente le critiche e le polemiche dell'ultima settimana, caratterizzata dal caso scoppiato dopo la reazione del portoghese decisa da Sarri durante Juventus-Milan. Un caso che ha alimentato anche dubbi sul suo futuro: quello in corso potrebbe essere l'ultimo anno di Ronaldo in bianconero, nonostante il contratto in scadenza nel 2022. Un'ipotesi che alimenta i sogni dei Los Angeles Galaxy ma anche del Psg che deve fare i conti con l'addio di Cavani e le sirene per Neymar e Mbappè.

Calciomercato Juventus, Ronaldo chiama Pogba

Stasera il campo quindi dove va a caccia del record di segnature in Nazionale, poi il ritorno a Torino: ed è in Italia che Ronaldo dovrà affrontare un confronto con la società, Sarri e lo spogliatoio per archiviare in maniera definitiva le ultime polemiche. Quelle che non avrebbero impedito al portoghese di dare il suo benestare all'arrivo di Pogba in bianconero. Fermo da settembre per infortunio, il francese è destinato a lasciare il Manchester United: a gennaio, o più probabilmente in estate, l'addio è quasi scontato e la Juve vuole farsi trovare pronta.

Lo spogliatoio lo accoglierebbe a braccia aperte, Pogba è rimasto legato a molti calciatori bianconeri e questo potrebbe rappresentare un punto a favore della società italiana nella sfida che si aprirà con il

Calciomercato Juventus, chi dopo Ronaldo

Ma se si dovesse poi arrivare all'addio di Ronaldo, ecco che la caccia al successore è già partita: da Mbappè a Sancho, passando per Neymar, Kane e Salah, non mancano certo i nomi che fanno gola alla Juventus. Già perché la società da questo punto di vista è stata chiara: al di là dell'addio di Ronaldo, Paratici è pronto a cogliere la grande occasione per altri colpi alla CR7.

