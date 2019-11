CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA BALE / La Juventus continua a monitorare la situazione di Paul Pogba, che è da tempo anche nel mirino del Real Madrid. Zinedine Zidane ha chiesto il suo acquisto a Florentino Perez, che non è riuscito però a strapparlo al Manchester United nonostante il calciatore avesse palesato più volte il desiderio di cambiare aria. Qualcosa, però, può cambiare a gennaio.

Calciomercato, Bale spingerà per l'addio subito: scambio con Pogba?

La chiave di volta si chiama Gareth Bale. Il gallese è ormai un peso a Madrid: Zidane lo avrebbe ceduto già mesi fa (è stato a un passo dalla Cina), i compagni lo criticano, i tifosi non lo sopportano.

Secondo 'The Sun', l'entourage di Bale spingerà per l'addio a gennaio e il Real Madrid vorrebbe utilizzare l'ex Tottenham come pedina di scambio proprio per arrivare a Paul Pogba.

L'attaccante piace ai 'Red Devils', che però difficilmente si priveranno del francese a stagione in corso: i merengues, però, potrebbero strappare un accordo per rendere lo scambio effettivo a partire da giugno. E lasciare fuori dalla corsa al campione del mondo la Juventus.

