Inter, gioia Lukaku: "In Italia mi diverto, i tifosi mi trattano bene"

INTER LUKAKU MANCHESTER UNITED /Romelu Lukaku, dal ritiro della Nazionale del Belgio, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da ‘Het Belang van Limburg’. L’attaccante ha svelato alcuni retroscena sulla scelta di lasciare il Manchester United: “Solskjaer avrà il mio rispetto per sempre. Mi ha compreso quando a marzo gli dissi che per me era tempo di andar via. Ero in Premier da quando avevo 18 anni, ora ne ho 26. Voleva tenermi in squadra, ma mi sentivo pronto per qualcosa di nuovo".

LEGGI ANCHE --> Qualificazioni Euro 2020, risultati: festa Germania e Olanda.

Inter, Lukaku: "In Italia mi sto divertendo: i tifosi mi trattano bene"

Il nerazzurro ha poi parlato del suo ottimo ambientamento con l’Inter e con l’Italia: "Sapevo che sarebbe accaduto, ne avevo già parlato con altri compagni. Sono felice in Italia, mi sto divertendo. Per strada i tifosi sono molto gentili con me e voglio godermi quest'avventura". Le nove reti nelle 12 partite di campionato disputate finora, dimostrano che non mente: Lukaku nel nostro calcio ci sta benissimo.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, Piatek rompe il digiuno: un gol per la conferma

Calciomercato Inter e Juventus, addio Eriksen: il Tottenham sceglie il sostituto