QUALIFICAZIONI EURO 2020 RISULTATI QUALIFICATE / Ci sarà la Germania ad Euro 2020, così come Olanda, Austria e Croazia: sono queste le quattro Nazionali che hanno raggiunto le altre 12 già qualificate alla rassegna continentale che si disputerà in estate, la prima itinerante. I tedeschi hanno staccato il passo travolgendo la Bielorussia, mentre all'Olanda è bastato il pari in Irlanda.

Vittoria e qualificazione per Austria e Croazia: in totale quindi sono 16 le Nazionali che hanno già la certezza di essere presenti ad, mentre ne mancano altre quattro che arriveranno dalle ultime gare di qualificazioni e altrettante dai playoff di marzo.

Questi i risultati e classifiche dopo le gare di oggi:

GIRONE C

Germania-Bielorussia 4-0

41’ Ginter, 49’ Goretzka, 55’ e 83’ Kroos

Irlanda del Nord-Olanda 0-0

Classifica: Germania 18, Olanda 16, Irlanda del Nord 13, Bielorussia* 4, Estonia 1

*una partita in più

GIRONE E

Azerbaigian-Galles 0-2

10’ Moore , 34’ Wilson

Croazia-Slovacchia 3-1

32’ Bozenik (S), 56’ Vlasic (C), 60’ Petkovic (C), 74’ Perisic (C)

Classifica: Croazia* 17, Ungheria 12, Galles 11, Slovacchia 10, Azerbaigian 1

*una partita in più

GIRONE G

Slovenia-Lettonia 1-0

53’ aut. Tarasovs

Austria-Macedonia del Nord 2-1

7’ Alaba (A), 48’ Lainer (A), 93’ Stojanovski (M)

Israele-Polonia 1-2

4’ Krychowiak (P), 54’ Piatek (P), Dabbur (I)

Classifica: Polonia 22, Austria 19, Slovenia 14, Macedonia del Nord 11, Israele 11, Lettonia 0

GIRONE I

Russia-Belgio 1-4

19’ T.Hazard (B), 33’ e 40’ E. Hazard (B), 72’ Lukaku (B), 79’ Dzhikiya (R)

San Marino-Kazakistan 1-3

6’ Zaynutdinov (K), 23’ Suyumbayev (K), 27’ Shcetkin (K), 77’ Berardi (S)

Cipro-Scozia 1-2

12' Christie (S), 47' Efrem (C), 53' McGinn (S)

Classifica: Belgio 27, Russia 21, Scozia 12, Cipro 10, Kazakistan 10, San Marino 0

Qualificazioni Euro 2020: tutte le qualificate

Questo l'elenco delle 16 squadre che fin qui hanno ottenuto il passo per Euro 2020:

Austria

Belgio

Croazia

Finlandia

Francia

Germania

Inghilterra

Italia

Olanda

Polonia

Repubblica Ceca

Russia

Spagna

Turchia

Ucraina

Svezia