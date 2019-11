Genoa, UFFICIALE: lunedì operazione al ginocchio per Kouamé

GENOA INFORTUNIO KOUAME / Le anticipazioni delle ore scorse hanno trovato conferma: il Genoa dovrà fare a meno, a lungo, di Christian Kouame. L'attaccante, nel corso della sfida under 23 tra la sua Costa d'Avorio e il Sudafrica, ha sentito dolore al ginocchio ed ha lasciato il campo al minuto 72'.

La serietà dell'infortunio lo ha obbligato a rientrare subito in Italia e stasera il club ligure ha fatto chiarezza sulle sue condizioni con un comunicato.

LEGGI ANCHE ---> Genoa, infortunio Kouame: "Rispondo con un sorriso"

Genoa, lunedì operazione al ginocchio per Kouamé

"Il Genoa Cricket and Football Club comunica che Christian Koaumè è stato sottoposto ad accertamenti a seguito dell’infortunio riportato durante la Coppa d’Africa U23", si legge sul sito ufficiale dei rossoblù, "Gli esiti degli esami prescritti dal responsabile medico, dott. Piero Gatto, hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Lunedì il prof. Pier Paolo Mariani con la sua èquipe, presso la clinica Villa Stuart a Roma, eseguirà l’intervento chirurgico per il ripristino della funzionalità articolare". Lo stop, quindi, sarà di circa 5-6 mesi, e a questo punto il Grifone potrebbe intervenire sul mercato di gennaio per sostituire la sua assenza.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, ribaltone in attacco: effetto domino Kouame