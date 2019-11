CALCIOMERCATO SERIE A CUTRONE / Patrick Cutrone protagonista con l'Italia Under 21: una doppietta per l'attaccante ex Milan contro l'Islanda, tanto per dimostrare che la tanta panchina inglese non gli ha fatto dimenticare come si fa. Diciannove presenze complessive con la maglia del Wolverhampton in stagione, per un totale di 40 minuti a gara: cifre che scendono se si fa riferimento solo alla Premier League dove i minuti giocati a partita sono 31. Due le reti realizzate ed appena 5 apparizioni da titolare, finite tutte con una sostituzione. Insomma, un ambientamento difficile anche se Cutrone non fa polemica, anzi: "Sto bene fisicamente e mi alleno sempre al massimo: più o meno, se non gioco titolare entro e mi faccio trovare pronto - le sue parole dopo al gara con gli azzurrini - .

Sappiamo io e il mister che serve un periodo di adattamento alla Premier ma sto entrando nella filosofia della squadra e mi trovo bene con tutti".

Calciomercato Serie A, tris di nomi per Cutrone

Parole però che non cambiano i numeri che vedono un Cutrone poco impiegato, come accadeva già al Milan. Logica conseguenza di ciò è pensare ad un possibile addio già a gennaio, magari in prestito con diritto/obbligo di riscatto, con un rientro in Serie A per trovare più spazio e la continuità che finora gli è mancata.

Di squadre interessate non mancherebbero di certo: la Fiorentina di Montella sarebbe pronta ad accoglierlo, così come la Sampdoria. L'ex attaccante rossonero potrebbe poi essere il nome giusto per l'anemico attacco del Genoa con i rossoblù che hanno perso anche Kouame per infortunio. Cutrone, come rivelato dal suo agente, in estate è stato seguito anche dal Napoli poi non se n'è fatto nulla, anche per la voglia dell'attaccante di un progetto che gli garantisse continuità. Quella che, finora, è mancata in Premier League.

