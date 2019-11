NAPOLI MERTENS INFORTUNIO / Nessun problema serio per Dries Mertens. Come anticipato da Calciomercato.it, la sostituzione dell'attaccante durante il match con la Russia (finito con la vittoria del Belgio in trasferta per 4-1 grazie alla doppietta di Hazard, alla rete di Thorgan Hazard e a quella di Lukaku) era puramente precauzionale e il giocatore del Napoli è già pronto per le prossime sfide.

Napoli, Mertens: "Sto bene, martedì sarò pronto"

Ci ha pensato lo stesso Mertens, con un messaggio su Instagram, a tranquillizzare i suoi sostenitori: "Contento per la vittoria.

Grazie per i messaggi, fortunatamente sto bene e per martedi saro’ di nuovo pronto". Martedì il suo Belgio chiuderà il percorso di qualificazione all'Europeo (finora perfetto: nove vittorie su nove) ricevendo la visita di Cipro e poi la punta dovrà catapultarsi nuovamente nelle vicissitudini del Napoli. Le prossime due sfide contro Milan e Liverpool potrebbero essere decisive per la stagione azzurra e per il destino di Carlo Ancelotti.

