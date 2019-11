Juventus, Danilo svela una battuta di Cristiano Ronaldo sul Brasile

JUVENTUS CRISTIANO RONALDO DANILO / Il difensore della Juventus Danilo, nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di 'DAZN', ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con Cristiano Ronaldo. Il brasiliano, che ha conosciuto la stella bianconera ai tempi del Real Madrid, club in cui ha militato dal 2015 al 2017, ha dichiarato: "Cristiano è unico, vive il calcio in modo maniacale, curando ogni dettaglio.

Lui dimostra come i successi non arrivino per caso, ma bisogna cercarli".

LEGGI ANCHE --> Calciomercato Juventus e Napoli, lo United fa sul serio per Haaland

Juventus, Danilo: "Cristiano è maniacale"

Il terzino sinistro ha inoltre confessato una scherzosa frase dell'attaccante, al quale manca in bacheca un solo trofeo, la Coppa del Mondo: "Mi ha detto che se avesse giocato col Brasile, adesso avrebbe vinto cinque Coppe del Mondo in più".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, infortunio Pjanic: arriva il comunicato UFFICIALE della Bosnia

Juventus, ESCLUSIVO Moggi: "Ronaldo diverso. Ecco dove va Ibrahimovic"