Napoli, infortunio Mertens: le ultime CM.IT sulle sue condizioni

NAPOLI INFORTUNIO MERTENS / Sospiro di sollievo per il Napoli, spaventato questa sera dall'infortunio subito da Dries Mertens, che ha dovuto lasciare il match tra il suo Belgio e la Russia al minuto 52 di gioco dopo uno scontro di gioco e una brutta caduta sul terreno di gioco.

L'attaccante ha chiesto immediatamente la sostituzione (al suo posto è entrato), ma secondo quanto raccolto da Calciomercato.it l e sue condizioni non preoccupano.

Napoli, per Mertens solo un colpo alla testa

L'attaccante partenopeo, infatti, a causa di un colpo alla testa si sentiva leggermente stordito e ha deciso di abbandonare la partita a scopo precauzionale. Dallo spogliatoio dei 'Red Devils' però, giungono notizie confortanti: Dries sta bene e il colpo di stasera non dovrebbe lasciare strascichi, come ha già comunicato lui stesso allo staff medico partenopei, confermando che non ha mai perso conoscenza dopo lo scontro. Un'ottima notizia per Ancelotti, che dovrà già fare i conti con le condizioni precarie di Arkadiusz Milik per le prossime sfide contro Milan e Liverpool.

