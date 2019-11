NAPOLI ELMAS / Il caos scoppiato a Napoli sembra non placarsi. Mentre Ancelotti deve fare i conti con l'infortunio di Mertens in Nazionale, ecco che si è alzato un altro polverone attorno ad Elmas. Il centrocampista macedone ha rilasciato alcune dichiarazioni nelle scorse ore dal ritiro della nazionale senza autorizzazione durante il periodo di silenzio stampa imposto dalla società. Non si è fatta attendere la risposta del club: ''Si comunica che il calciatore Eljif Elmas ha rilasciato dichiarazioni non autorizzate durante il periodo di silenzio stampa. A tal proposito la SSC Napoli si riserva di prendere provvedimenti a carico del calciatore". CLICCA QUI per tutte le news sul calciomercato!

LEGGI ANCHE --->Calciomercato Napoli, il retroscena: offerta a Ibrahimovic.

LEGGI ANCHE --->Calciomercato Napoli, ultimatum Ancelotti: scelto l'erede

Napoli, scoppia il caso Elmas: armistizio a rischio?

Bisognerà valutare quali saranno gli effetti di questo comunicato all'interno della rosa azzurra. Come riportato da Calciomercato.it, i giocatori erano intenzionati a tornare sui propri passi e achiedere scusa in privato e pubblicamente alla dirigenza, in modo da poter risollevare la stagione e buttarsi alle spalle questa brutta parentesi. Il confronto potrebbe esserci al ritorno del presidente De Laurentiis, attualmente impegnato in America, ma il nuovo caso potrebbe cambiare le carte in tavola.

Napoli, il messaggio di Koulibaly: "Qui sono cresciuto come uomo"

Qualche minuto prima del comunicato della società, era stato Koulibaly con un messaggio social a rompere il silenzio in casa Napoli giurando amore alla città e ai suoi tifosi: "Qui sono nati i miei figli. Qui sono cresciuto come uomo e come calciatore. Qui, la mia famiglia e io ci sentiamo a casa". Un'uscita sicuramente importante che ora potrebbe però risultare inutile dopo il gesto di Elmas.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, da Koulibaly a Mertens: De Laurentiis blocca tutti

Calciomercato Napoli, futuro Allan: la speranza del brasiliano

Calciomercato Napoli, Milik a un passo dal rinnovo: clausola shock!