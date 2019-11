CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS MILIK IBRAHIMOVIC / Napoli in ansia: come se non bastasse il periodo di difficoltà vissuto sul campo dagli azzurri e i problemi da squadra e società, i partenopei devono fare i conti anche con gli infortuni che arrivano dalle Nazionali. Dopo Milik, alle prese con il solito problema al pube che sta condizionando le sue prestazioni da inizio stagione, ecco il ko di Mertens nel match tra Russia e Belgio: l'attaccante si è infortunato nella ripresa dopo un duro scontro di gioco con un avversario e ha chiesto subito il cambio. Il numero 14 del Napoli salterà quasi sicuramente il prossimo impegno della Nazionale ma è il futuro remoto a preoccupare: quanto resterà fuori? Da questo interrogativo, unito al responso definitivo sui tempi di recupero di Milik, potrebbe nascere il mercato di gennaio del Napoli.

Calciomercato Napoli, l'infortunio di Mertens avvicina Ibrahimovic

Già perché se le notizie che arriveranno sul fronte Mertens non saranno positive e se per Milik le terapie non dovessero funzionare in breve tempo, ecco che Ancelotti si ritroverebbe con due attaccanti in meno. Un'emergenza non di poco conto, considerato anche che il tecnico è intenzionato a tornare al 4-3-3 abbandonando il 4-4-2 fin qui utilizzato.

Ecco che la società avrebbe una spinta in più ad intervenire sul mercato con il nome di Zlatanche tornerebbe in primo piano: per lo svedese il Napoli ha presentato un'offerta da 5 milioni fino al termine della stagione , più altri cinque per il prossimo anno in caso di qualificazione Champions. Situazione però in standby dopo l'ammutinamento e le polemiche delle ultime settimane.

Napoli, emergenza contro il Milan: attesa per Mertens

Intanto c'è da affrontare il Milan e sarà un problema per Ancelotti se Mertens dovesse dare forfait, dopo quello già sicuro di Milik: in questo caso, il Napoli potrebbe affidarsi a Llorente dal primo minuto o lanciare nuovamente Lozano come punta centrale, esperimento che finora non ha dato buoni frutti. Tutto si saprà con precisione nei prossimi giorni con gli esiti degli accertamenti per l'attaccante belga che potrebbero segnare uno spartiacque anche per il mercato.

