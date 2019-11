QUALIFICAZIONI EURO UNDER 21 ITALIA ISLANDA / Vittoria con rissa per l'Italia Under 21 conto l'Islanda: gli azzurrini si sono imposti per 3-0, sorpassando gli avversari al secondo posto e mettendosi a tre punti dall'Irlanda capolista che ha giocato però due partite in più.

Ma a far notizia è anche la rissa dopo il triplice fischio finale, scatenata - come raccontato dal ct- da una presunta pallonata ricevuta a gioco fermo da un islandese.

CLICCA QUI per tutte le news sul calciomercato!

Nei novanta minuti di gioco, invece, l'Italia aveva trovato il vantaggio nel primo tempo con una rete del fiorentino Sottil. Nella ripresa, Patrick Cutrone si è prima mangiato l'occasione del raddoppio poi nel finale di gara è salito in cattedra con una doppietta: l'ex Milan è il più lesto all'84' a fiondarsi su una respinta corta di Palmason, mentre al 90' sigla il gol del definitivo 3-0.

ITALIA-ISLANDA 3-0: 32' Sottil, 84' e 90' Cutrone

Classifica Girone: Irlanda 13 (6), Italia 10 (4), Islanda 9 (5), Svezia 6 (3), Armenia 3(5)