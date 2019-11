CALCIOMERCATO ROMA NAPOLI HYSAJ / Come raccontato da qualche settimana su Calciomercato.it la Roma è pronta dopo l'estate a tornare alla carica per Hysaj, terzino albanese in scadenza di contratto con il Napoli. Anche lo stesso agente del giocatore ha confermato l'interesse dei giallorossi per il suo assistito, vista l'emergenza infortuni che Fonseca è chiamato a fronteggiare nella sua prima stagione nella capitale. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A ---> clicca qui!

LEGGI QUI ----> Calciomercato Roma, cessione Florenzi: una pretendente si tira fuori

Calciomercato Roma, Hysaj frena: "Ora penso al Napoli"

Il giocatore del Napoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match in programma domani tra la sua Albania e la Francia, sugli spalti dello stadio ci sarà Francesco Totti.

Calciomercato Roma, anche il Chelsea su Hysaj

Le parole del terzino: "La sua presenza non può far altro che piacere, però oltre a quello dell’ex capitano della Roma e degli altri calciatori giallorossi, a me interessa il sostegno del nostro pubblico dopo il deludente pari contro l’Andorra. Infine, io adesso gioco nel Napoli. Per il momento voglio riconquistare il posto in azzurro, poi si vedrà”.

Su Hysaj è forte anche l'interesse del Chelsea. I 'Blues' potrebbero però acquistarlo soltanto dopo il mercato invernale, quando il giocatore, in scadenza di contratto con il Napoli, potrà scegliere la sua nuova squadra e trasferirsi a giugno a costo zero. Hysaj potrebbe rappresentare un'ottima soluzione per il Chelsea vista la sua duttilità, soprattutto se poi dovesse liberarsi di Marcos Alonso, che piace molto a diversi club, soprattutto all'Inter.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

Calciomercato Roma, Florenzi via a gennaio. Il giocatore esce allo scoperto: gli scenari

Roma, Dzeko su Florenzi: "È il nostro capitano, ma..."

Roma, futuro Pastore: il messaggio dell'argentino