NAPOLI INFORTUNIO MERTENS / Piove sul bagnato in casa Napoli. Dries Mertens, partito titolare con il suo Belgio contro la Russia, ha abbandonato il campo al minuto 52' di gioco a causa di infortunio. Il centravanti ha alzato bandiera bianca dopo un intervento duro di un avversario e dopo essere caduto male sul terreno di gioco. Mertens ha chiesto subito il cambio, lasciando il posto a Tielemans. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A ---> clicca qui!

L'infortunio arriva sicuramente in un periodo complicato per il Napoli e per lo stesso giocatore. Negli ultimi giorni si è vociferato tanto su un possibile addio al Napoli, già a partire dalla finestra invernale di mercato, di Mertens, in scadenza di contratto con il club nel 2020.

Difficilmente De Laurentiis lascerà partire i big a gennaio ma è alto il rischio di perdere Mertens a zero in estate. Diverse le squadre accostate, su tutti l'di Antonio. I nerazzurri, attenti sempre alle occasioni a parametro zero, potrebbero cercare anche di anticipare il colpo a gennaio per rafforzare il reparto offensivo di Conte. Si è parlato anche di Milan doveMertens ritroverebbe Maurizio, da non escludere la pista estera con la Cina e la MLS pronte ad accoglierlo.

