CALCIOMERCATO INTER BARCELLONA REAL MADRID SKRINIAR / In vista delle prossime finestre di mercato bisognerà fare particolarmente attenzione all'asse che lega Barcellona e Milano: l'Inter ha incontrato infatti la dirigenza blaugrana e potrebbero nascere nuove trattative in vista di gennaio e giugno che vedrebbero coinvolte entrambi i club. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Inter, il Barcellona tenta Skriniar

Secondo quanto riportato da 'Diario Gol', il Barcellona avrebbe messo nel mirino Milan Skriniar per rafforzare il reparto difensivo. La dirigenza blaugrana valuta lo slovacco circa 60 milioni di euro, alcuni giocatori tra cui Messi e Piqué avrebbero già dato il via libera all'operazione dopo aver sfidato Skriniar in questa e nella passata edizione di Champions League.

Calciomercato Inter, da Vidal a Lautaro: quanti nomi in ballo con il Barcellona

Secondo il portale spagnolo però il difensore dell'Inter preferirebbe eventualmente ilaltra squadra con i fari puntati su di lui.

Non è un mistero l'interesse coltivato dal Barcellona per Lautaro Martinez, considerato il profilo giusto per raccogliere l'eredità pesante di Luis Suarez. Il 'Toro' ormai fa coppia fissa con Messi nell'attacco dell'Argentina, l'intesa tra i due è delle migliori e proprio la Pulce avrebbe sponsorizzato il suo acquisto. L'Inter è pronta a blindare il proprio numero 10 con un nuovo contratto, cercando anche di eliminare la clausola rescissoria presente nel contratto. Conte vorrebbe subito Vidal, ma il Barcellona al momento non sembra aprire alla formula del prestito. Rakitic invece non è un profilo gradito alla dirigenza nerazzurra, nonostante le parole d'addio rilasciate dal centrocampista croato.

