INTER DE VRIJ IRLANDA DEL NORD OLANDA / Secondo le ultime indiscrezioni Stefan de Vrij salterà il match contro l'Irlanda del Nord in programma stasera al 'Windsor Park' di Belfast e valevole per le qualificazioni a Euro2020. Sul motivo dell'assenza del difensore, comunque un panchinaro fisso da quando alla guida dell'Olanda c'è Koeman, è scoppiato un vero e proprio 'giallo'. Alcuni rumors ipotizzano che si sia fatto male nel corso dell'allenamento di ieri, non specificando però dettagli riguardo al problema fisico, mentre una fonte autorevole come 'Fox Sports' sostiene che si tratti solo di una scelta tecnica, concordata peraltro tra giocatore e CT in un colloquio faccia a faccia. Per restare aggiornato con tutte le news legate al calciomercato CLICCA QUI!

Inter, de Vrij mette Conte in allarme: le ultime

Il 'giallo' de Vrij mette indubbiamente Conte in agitazione. E se l'olandese avesse davvero accusato un problema fisico? In tal caso sarebbe l'ennesimo infortunio che colpisce l'Inter durante la sosta per le Nazionali. De Vrij è peraltro il vero pilastro della difesa interista, tolto Handanovic è il terzo calciatore - per minuti, 1104 - più impiegato della rosa.

Le prestazioni di questa stagione dell'ex Lazio, schierato come perno centrale della difesa a tre, sono state straordinarie, con solo qualche sbavatura. Ecco perché un suo infortunio creerebbe problemi a un'attaccata o quasi allain campionato e costretta a vincere le ultime due partite del girone diper avere la certezza di accedere agli ottavi di finale.

Calciomercato Inter, una big spagnola interessata a de Vrij

Il rendimento di de Vrij non è certo passato inosservato. Voci di calciomercato provenienti dalla Spagna continuano a darlo nel mirino del Barcellona - idem il suo compagno di reparto Skriniar - che già provò a prenderlo quando gli stava per scadere il contratto con la Lazio. L'Inter non intende comunque privarsene, anzi probabilmente inizierà a breve i colloqui col suo entourage per discutere di un eventuale rinnovo - con adeguamento dell'attuale stipendio di 3,8 milioni netti - del contratto ora in scadenza nel giugno 2023.

