NAPOLI KOULIBALY / Il Napoli sta attraversando uno dei momenti più delicati dell'era De Laurentiis: dopo il pareggio rimediato in Champions League contro il Salisburgo e la volontà della dirigenza di proseguire con il ritiro, c'è stato l’ammutinamento dei calciatori che ha alzato un polverone in città tra giocatori, società e tifoseria. In campionato contro il Genoa non è arrivata la scossa e così tutti sono finiti sotto accusa. Tutte le news sul Napoli: CLICCA QUI!

Napoli, i giocatori vogliono la pace

Come riportato da Calciomercato.it, la rosa azzurra sarebbe intenzionata a tornare sui propri passi e chiedere scusa in privato e pubblicamente alla dirigenza, in modo da poter risollevare la stagione e buttarsi alle spalle questa brutta parentesi. Si sta aprendo un piccolo spiraglio per il confronto che potrebbe portare alla pace, De Laurentiis rientrà la prossima domenica in Italia dall'America e da quel momento, ogni giorno può essere quello buono per il chiarimento definitivo.

Napoli, il messaggio di Koulibaly: "Qui sono cresciuto come uomo"

A spezzare il silenzio attraverso un post pubblicato sui suoi canali social è Kalidou Koulibaly, uno dei simboli delle ultime annate del Napoli. Ecco il messaggio del difensore senegalese: "Qui sono nati i miei figli. Qui sono cresciuto come uomo e come calciatore. Qui, la mia famiglia e io ci sentiamo a casa". Un'uscita sicuramente importante che potrebbe rappresentare un punto di svolta dell'intera faccenda.

