CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC INGAGGIO RICHIESTA / ll nome di Zlatan Ibrahimovic continua a riempire le giornate del calciomercato italiano e non solo. Il futuro del gigante svedese tiene banco, una personalità del genere non può che attirare attenzione da ogni parte d'Europa. Il 38enne attaccante ha già detto addio ai Los Angeles Galaxy con un tweet che anticipa i saluti a circa due mesi prima della naturale scadenza del suo contratto. La sua carriera potrebbe proseguire con un ritorno in Serie A e tante squadre sognano di vederlo esultare nel loro stadio.

Calciomercato Milan, sogno Ibrahimovic: la richiesta del bomber è monstre

In Serie A si sta muovendo più di qualcosa, la suggestione di un suo ritorno è effettiva e da tante parti arrivano conferme, tra opinioni e notizie. Come quella dell'amica e giornalista Jennifer Wegerup o di Luciano Moggi, intervenuto in esclusiva a 'calciomercato.it'. Quella per il bomber svedese si è trasformata in una vera e propria corsa, che si sta riducendo a una manciata di club.

In primis ci sono ile il: con i rossoneri c'è un legame speciale e un bisogno urgentissimo da parte della squadra di un leader, i rossoblù possono contare sulla presenza di un grande amico come Sinisa

In ogni caso, molto verrà deciso anche dall'aspetto economico. Come riporta 'La Repubblica', infatti, chi vorrà ingaggiare Ibrahimovic a parametro zero dovrà mettere pesantemente mano al portafoglio. Bisognerà accontentare le richieste d'ingaggio del quasi ex LA Galaxy, che non sono affatto basse: attraverso il suo agente Mino Raiola, infatti, lo svedese ha chiesto un milione di euro al mese per un contratto di 6 mesi, che partirebbe al rientro dalla sosta natalizia. Totale: 6 milioni per averlo in squadra da gennaio a giugno.

Calciomercato Milan, ecco l'offerta a Ibrahimovic

Dall'Inghilterra, invece, arrivano le risposte alle richieste di Ibrahimovic. Ad ora l'intenzione del Milan è quella di offrire circa 4 milioni di euro per ingaggiare lo svedese fino al termine della stagione. Il Bologna, dal canto suo, potrebbe clamorosamente arrivare a pareggiare la volontà di Ibra, con un'operazione che il 'Sun' accosta addirittura a quella che portò Maradona al Napoli. Più indietro, ad ora, ci sono il Napoli e la Roma: il suo ex compagno al PSG Javier Pastore lo ha chiamato in giallorosso. "Sarebbe grandioso rivederlo in Serie A e riaverlo come compagno, lo stimo moltissimo anche come persona e abbiamo un grande rapporto", ha detto l'argentino a 'ESPN'. Infine si è parlato addirittura di un possibile nuovo tentativo del Manchester United.

