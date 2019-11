CALCIOMERCATO ROMA FLORENZI MILAN KESSIE / All'apertura ufficiale del calciomercato di gennaio mancano ancora diverse settimane, ma si sta già entrando nel vivo delle voci e degli accostamenti. Tra gli uomini al centro dei discorsi c'è anche Alessandro Florenzi: il capitano della Roma sta vivendo forse il suo momento più delicato da quando è in giallorosso. Fonseca lo ha tenuto fuori dai titolari nelle ultime sei partite, in cui ha giocato spiccioli di partita tra Udinese ed Europa League. Per questo si sta parlando con insistenza della sua possibile cessione a gennaio.

Ieri sera Alessandro Florenzi ha ritrovato il campo dall'inizio per la prima volta dopo quasi un mese: l'ultima gara da titolare risaliva al 20 ottobre contro la Sampdoria. Roberto Mancini lo ha convocato, un po' a sorpresa, e lo ha messo in campo dal 1' nel match vinto per 3-0 in casa della Bosnia. Una partita molto significativa per il giocatore classe '91, che ha parlato anche delle voci che lo vorrebbero lontano da Trigoria già a gennaio: "Penso solo a giocare, voglio dare il mio contributo alla Roma e spero di mettere in difficoltà Fonseca a breve. Rispetto le sue scelte, ieri non sono sceso in campo per far cambiare idea a lui, ma per me".

Florenzi, intervistato da 'Sport Mediaset' pensa solo al campo: "Sono il capitano e devo dare l'esempio, quindi metto la Roma davanti a me, bisogna stare in silenzio e lavorare".

Calciomercato Roma, tanti club in pressing su Florenzi. Idea scambio con Kessie

Almeno per ora, Florenzi mette a tacere le voci di calciomercato, ma le sirene sono pronte a suonare ancora più forte. Stamattina 'Il Corriere delo Sport' ha rilanciato il possibile scambio sull'asse Roma-Milan: il jolly di Vitinia in rossonero, Kessie in giallorosso. Il centrocampista ivoriano è ai margini del progetto, era stato già vicino a Trigoria prima dell'arrivo a 'San Siro' e potrebbe tornare d'attualità. Il Milan gradirebbe molto l'ingaggio di Florenzi, utilizzabile sia da terzino destro, dove Calabria e Conti non danno garanzie, che in mediana da mezzala o addirittura in attacco.

Tuttavia, c'è la fila in caso di addio ai giallorossi: la Fiorentina ci pensa, nonostante la smentita di Pradé, e la pista può scaldarsi nelle prossime settimane. Per la Sampdoria si è mosso in prima persona Massimo Ferrero, poi l'ipotesi Napoli e quella Inter, per cui si è parlato anche di contropartite, che restano in piedi, anche se non proprio bollenti. Insomma, la situazione Florenzi resta in divenire e potrebbero esserci divere puntate.

