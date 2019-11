NAPOLI BAYERN ANCELOTTI / Anche nel calcio, spesso e volentieri, la storia si ripete. Il caso emblematico è Carlo Ancelotti, la cui posizione al Napoli si è fatta precaria per via degli scarsi risultati degli ultimi due mesi, con l'ammutinamento dei calciatori che può essere visto come la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, svelando finalmente tutti i problemi di squadre e club. Problemi che nascono probabilmente già nella metà della passata stagione, non appena finita la luna di miele, esplodendo in maniera definitiva quest'anno. Le colpe sono senz'altro di una società un po' presuntuosa, incapace di completare la squadra nello scorso calciomercato estivo (le lacune sono diverse...) e che ha indubbiamente sottovalutato o erroneamente passato sopra i problemi tra la squadra, o buona parte di essa, e proprio Ancelotti. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI!

Calciomercato Napoli, Ancelotti e lo staff nel mirino come al Bayern: i dettagli

Dal Bayern Monaco al Napoli, la storia si ripete dato che i problemi che sta avendo in azzurro, il 60enne di Reggiolo li ha avuti pure nel corso della sua avventura in Baviera, conclusasi con un esonero dopo quattordici mesi, ma pure la conquista di una Bundesliga e due Supercoppe nazionali. Anche in Germania venne messo sul banco degli imputati il suo staff a trazione 'famigliare' vista la presenza del genero Mino Fulco in qualità di nutrizionista e del figlio Davide - al tempo nemmeno 30enne - come vice.

Proprio la figura di Ancelotti jr, come oggi sotto l'ombra del Vesuvio, fu considerata la causa scatenante della nascita di una grossa e ben presto rottura insanabile tra il tecnico e i capisaldi dello spogliatoio del Bayern. Per i leader della formazione tedesca, la figura diserviva solamente a papà Carlo per avere una sorta di doppio 'confidente' a lui di certo più che utile nella gestione della stessa squadra.

Calciomercato Napoli, gestione e allenamenti Ancelotti sotto accusa: i problemi avuti al Bayern

A proposito di gestione, quella al Bayern Monaco (fresco di rinnovo fiducia a Flick) ci dicono che fu piuttosto frammentaria, nella fattispecie 'delegata' molto proprio al figlio che però aveva appunto scarso ascendente nei versi dei cosiddetti 'senatori'. I quali, come ci è stato riferito, mal sopportavano lo scarso dialogo con Ancelotti senior, le sue non spiegazioni di certe scelte tecniche. Non era obbligato a farlo, ma con i calciatori più importanti forse un occhio di riguardo poteva averlo... Dalla gestione si passa poi agli allenamenti, che per il Bayern e i suoi calciatori erano troppo da calcio di 'vecchia scuola', quindi non al passo coi tempi. In Baviera Ancelotti fu in sostanza criticato come mai accadde prima in tutta la sua carriera, perlomeno da quando è entrato nell'olimpo dei grandi allenatori. Critiche che il Napoli, evidentemente, prese sotto gamba decidendo di affidargli la comunque complicata eredità di Sarri. Ma non ci sono dubbi, finora è stato un insuccesso.

